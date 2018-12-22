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В Керченском проливе была целенаправленная провокация, уверен Путин

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15:50 20.12.2018 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о резолюции ООН о милитаризации Россией морей и о военной технике в Крыму:

"В 2014 году крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. С этого момента Крым стал частью России, и на любой части своей территории мы имеем право строить военную политику так, как считаем нужным. Безопасность России на этом направлении будет обеспечена. Что касается Азовского моря и Керченского пролива. Мы построили энергомост, газовую трубу, строим электростанции, дорогу "Таврида". Речь идет не только об усилении военного компонента, но и гражданской инфраструктуры. Мы предусмотрели для развития полуострова 300 млрд руб. Керченские проливы - это сложная ситуация. Проливы очень узкие и мелкие, строительство моста лоцманской проводке ничуть не мешает. Посмотрите, сколько у нас судов перед входом в порт Новороссийска. 

[В Черном море] Была целенаправленная провокация. В бортовом журнале было написано - "проникнуть скрытно". Угрожают взорвать наш мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Азовское море - есть договор, согласно которому прибрежная зона в 5 км - территориальные воды государства, России или Украины, а остальное - это общее море. Что касается военных судов, нужно быть в контакте с нашими пограничниками, в условиях военного положения [в Украине] с трудом представляю, как военные суда будут туда-сюда шастать".

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