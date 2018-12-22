В Керченском проливе была целенаправленная провокация, уверен Путин
15:50 20.12.2018 Источник: НГ-Online
На своей пресс-конференции президент Путин ответил на вопрос о резолюции ООН о милитаризации Россией морей и о военной технике в Крыму:
"В 2014 году крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. С этого момента Крым стал частью России, и на любой части своей территории мы имеем право строить военную политику так, как считаем нужным. Безопасность России на этом направлении будет обеспечена. Что касается Азовского моря и Керченского пролива. Мы построили энергомост, газовую трубу, строим электростанции, дорогу "Таврида". Речь идет не только об усилении военного компонента, но и гражданской инфраструктуры. Мы предусмотрели для развития полуострова 300 млрд руб. Керченские проливы - это сложная ситуация. Проливы очень узкие и мелкие, строительство моста лоцманской проводке ничуть не мешает. Посмотрите, сколько у нас судов перед входом в порт Новороссийска.
[В Черном море] Была целенаправленная провокация. В бортовом журнале было написано - "проникнуть скрытно". Угрожают взорвать наш мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Азовское море - есть договор, согласно которому прибрежная зона в 5 км - территориальные воды государства, России или Украины, а остальное - это общее море. Что касается военных судов, нужно быть в контакте с нашими пограничниками, в условиях военного положения [в Украине] с трудом представляю, как военные суда будут туда-сюда шастать".
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать