Рада обязала УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церкви
16:00 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Украины обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий законопроект, который вносит изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", поддержали в четверг 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал перед голосованием, что закон прописывает положение, по которому "церковь, центр управления которой находится в стране- агрессоре, обязана отображать это в своем названии". "Этот документ определяет, что на Украине есть одна Украинская православная церковь", - подчеркнул глава парламента.
Как обязывает документ, "религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны". Отныне такая религиозная организация обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением фразы "на Украине".
Это требование обязательно, если в уставе религиозной организации на Украине указано вхождение ее в структуру другой организации с центром за пределами страны или если в уставе зарубежной религиозной организации "с центром в государстве-агрессоре сказано, что в ее структуру входит действующая на территории Украины религиозная организация, а также что ее уставные органы управления принимают решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязывающими для религиозной организации на территории Украины".
Со своей стороны спикер УПЦ Климент после голосования сказал: "К нашей церкви это не имеет отношения, ибо религиозный центр Украинской православной церкви находится в Киеве и к России административно он не относится".
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