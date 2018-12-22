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Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель

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16:12 20.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Цена нефти Brent впервые за год упала ниже 55 долларов за баррель. По результатам торгов, стоимость североморской смеси составила 54 доллара 66 центов, что на 4,5% ниже уровня предыдущей сессии.

Телеканал CNBC, ссылаясь на аналитиков, прогнозировал, что в ближайшие недели нефть продолжит дешеветь в связи с опасениями игроков по поводу переизбытка сырья на рынке.  Говорит Москва

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