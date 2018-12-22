Приказ Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов США в Сирии - Reuters

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приказ президента СШАо выводе войск из Сирии предусматривает также окончание нанесения авиационных ударов США по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) в этой стране. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на американский официальный источник.