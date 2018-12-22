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Президент Польши принял решение отозвать посла страны на Украине

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17:40 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский посол на Украине Ян Пекло покинет свой пост с 1 февраля 2019 года. Такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой и опубликовано в среду в "Официальном вестнике".

Официальные причины такого решения не сообщаются. Кто заменит отозванного дипломата, пока не ясно.

Как информируют польские СМИ, назначение Пекло послом Польши на Украине в 2016 году уже тогда вызвало споры среди политиков правящей в стране партии "Закон и справедливость". Проблема заключалась в позиции, которую Пекло высказывал по теме Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в РФ) и Волынской трагедии 1943 года.

"Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА, у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать", - отмечал Пекло на страницах издания "Дзенник Польски".

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