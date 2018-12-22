Хантсман: Необходимо вернуть отношения между Россией и США на прежний уровень

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Москвы и Вашингтона сегодня ослаблены, необходимо вернуть их на прежний уровень. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в видеосообщении, размещенном в четверг в официальном аккаунте американского диппредставительства в Twitter.

По его словам, российско-американские отношения сейчас развиваются "не в том направлении". "Не так давно у нас насчитывалось 36 американских "уголков", которые располагались в библиотеках и других учреждениях в 30 населенных пунктах по всей России. Сегодня не осталось ни одного, - обратил внимание дипломат. - К сожалению, к этому привело ослабление отношений".

"Нам необходимо возвращать отношения между нашими странами на прежний уровень, а не сворачивать их", - подчеркнул Хантсман.

Глава американской дипмиссии выразил надежду на более частые встречи с россиянами. "Мне нравится общаться с людьми, я стараюсь делать это как можно чаще, - пояснил он. - Буду рад чаще выступать в университетах и других учебных учреждениях, где смогу пообщаться с самыми разными людьми. Такая возможность важна для любого дипломата".