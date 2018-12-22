0
0
997
Новости

Хантсман: Необходимо вернуть отношения между Россией и США на прежний уровень

Добавить в избранное

18:10 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Москвы и Вашингтона сегодня ослаблены, необходимо вернуть их на прежний уровень. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в видеосообщении, размещенном в четверг в официальном аккаунте американского диппредставительства в Twitter.

По его словам, российско-американские отношения сейчас развиваются "не в том направлении". "Не так давно у нас насчитывалось 36 американских "уголков", которые располагались в библиотеках и других учреждениях в 30 населенных пунктах по всей России. Сегодня не осталось ни одного, - обратил внимание дипломат. - К сожалению, к этому привело ослабление отношений".

"Нам необходимо возвращать отношения между нашими странами на прежний уровень, а не сворачивать их", - подчеркнул Хантсман.

Глава американской дипмиссии выразил надежду на более частые встречи с россиянами. "Мне нравится общаться с людьми, я стараюсь делать это как можно чаще, - пояснил он. - Буду рад чаще выступать в университетах и других учебных учреждениях, где смогу пообщаться с самыми разными людьми. Такая возможность важна для любого дипломата".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку