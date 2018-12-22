Вашингтон отменил в ООН встречи по Сирии

18:25 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Правительство США отменило встречи по сирийскому конфликту, назначенные на четверг, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии в ООН Джеймс Джеффри.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Также Вашингтон намерен прекратит авиаудары по позициям «Исламского государства» (запрещено в РФ) в САР.