Курс доллара перевалил за 68 рублей

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,86% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18:20 мск достиг отметки в 68,04 руб., свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс доллара находился выше 68 руб. 14 ноября этого года.