Экспертное управление Рады раскритиковало закон о переименовании УПЦ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла закон об изменении названия религиозных организаций, который противоречит Конституции. К такому выводу пришло экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера.

"Предлагаемые нововведения выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными, выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 Конституции и Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - говорится в выводах экспертного управления.