Де Мистура: На ряд кандидатов в конституционный комитет Сирии оказывают давление

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура утверждает, что на ряд кандидатов в состав конституционного комитета Сирии оказывается давление.

"Я глубоко обеспокоен недавними и заслуживающими доверия докладами о предполагаемом запугивании и давлении на лиц, по сообщениям, находящимся в списке [кандидатов] в конституционный комитет, а также на членов их семей в Сирии", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии.

"В последние дни число таких сообщений увеличилось. Подобная тактика, если это соответствует действительности, является неприемлемой", - заявил он.