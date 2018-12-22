Де Мистура: На ряд кандидатов в конституционный комитет Сирии оказывают давление
19:07 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура утверждает, что на ряд кандидатов в состав конституционного комитета Сирии оказывается давление.
"Я глубоко обеспокоен недавними и заслуживающими доверия докладами о предполагаемом запугивании и давлении на лиц, по сообщениям, находящимся в списке [кандидатов] в конституционный комитет, а также на членов их семей в Сирии", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии.
"В последние дни число таких сообщений увеличилось. Подобная тактика, если это соответствует действительности, является неприемлемой", - заявил он.
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