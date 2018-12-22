США продолжат наносить авиаудары по Сирии до полного вывода своих войск

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены продолжить нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск из этой страны. Об этом в четверг сообщила корр. ТАСС сотрудница пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих.

"До тех пор пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников", - заявила она.