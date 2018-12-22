В Германии автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

20:08 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в немецком Реклингхаузене. По последним данным, девять человек получили травмы, передает "Росбалт" со ссылкой на Bild. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины случившегося выясняются.