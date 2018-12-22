Небензя: Пора снимать западные санкции с Сирии
20:52 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны. По его словам, настало время снять с этой страны наложенные на нее ограничения.
"Мы неоднократно слышали и слышим, прежде всего от наших западных партнеров, что наращивание содействия и снятие односторонних санкций будут возможны лишь после реальных подвижек в урегулировании, - отметил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии. - Этот момент настал. Мы рассчитываем, что коллеги не откажутся от своих слов и не будут выдвигать новых политизированных условий".
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