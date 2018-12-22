У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

21:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу утром у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По ее данным, эпицентр находился примерно в 170 км от Усть-Камчатска, где проживают 5 тыс. человек. Очаг стихии находился на глубине 85 км.

Позднее в этой местности был зафиксирован повторный толчок с магнитудой 5,8, очаг находился на глубине 79 км.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

По данным американского Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 км от эпицентра стихии.