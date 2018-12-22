МИД Японии обнародовал засекреченные документы о переговорах с США по Курилам

21:45 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Документы относятся к 1960 году. Из них следует, что тогдашний премьер-министр Японии Нобусукэ Киси собирался обсуждать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром возможность получения Токио от СССР двух, а не четырех островов Южных Курил, передает "Росбалт".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для мирного договора с Японией по Курилам необходим компромисс. По его словам, Москва будет вести переговоры, учитывая союзнические обязательства Токио перед Вашингтоном.