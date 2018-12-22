И.о. министра юстиции США не обязан брать самоотвод от расследования "вмешательства" России
22:40 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Мэтью Уитэкер не обязан брать самоотвод от расследования якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы. Как сообщил в четверг телеканал CNN, об этом Уитэкера проинформировали специалисты в сфере этики, к которым он обратился за консультацией.
По данным телеканала, Уитэкер начал обсуждать с ними этот вопрос еще в начале ноября, вскоре после того, как получил эту должность из-за ухода в отставку генерального прокурора Джеффа Сешнса. Ожидается, что и. о. министра юстиции уведомит сенаторов о ходе расследования позже в четверг.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Уитэкер самостоятельно решит, самоустраняться или нет от расследования вмешательства извне в выборы 2016 года. Газета "Вашингтон пост" сообщала в ноябре со ссылкой на представителей ближайшего окружения и. о. министра юстиции, что тот не намерен брать самоотвод.
Ряд законодателей, в том числе лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер, призвали Уитэкера самоустраниться от данного разбирательства, как в свое время поступил Сешнс, который принял это решение в связи со скандалом, разразившемся из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.
Президент в последние несколько месяцев неоднократно критиковал Сешнса. Главная причина недовольства Трампа заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении расследования обстоятельств якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Впоследствии он самоустранился от данного разбирательства.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании, Москва также много раз опровергала такие утверждения.
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