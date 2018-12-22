0
0
1025
Новости

И.о. министра юстиции США не обязан брать самоотвод от расследования "вмешательства" России

Добавить в избранное

22:40 20.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Мэтью Уитэкер не обязан брать самоотвод от расследования якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы. Как сообщил в четверг телеканал CNN, об этом Уитэкера проинформировали специалисты в сфере этики, к которым он обратился за консультацией.

По данным телеканала, Уитэкер начал обсуждать с ними этот вопрос еще в начале ноября, вскоре после того, как получил эту должность из-за ухода в отставку генерального прокурора Джеффа Сешнса. Ожидается, что и. о. министра юстиции уведомит сенаторов о ходе расследования позже в четверг.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Уитэкер самостоятельно решит, самоустраняться или нет от расследования вмешательства извне в выборы 2016 года. Газета "Вашингтон пост" сообщала в ноябре со ссылкой на представителей ближайшего окружения и. о. министра юстиции, что тот не намерен брать самоотвод.

Ряд законодателей, в том числе лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер, призвали Уитэкера самоустраниться от данного разбирательства, как в свое время поступил Сешнс, который принял это решение в связи со скандалом, разразившемся из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.

Президент в последние несколько месяцев неоднократно критиковал Сешнса. Главная причина недовольства Трампа заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении расследования обстоятельств якобы имевшего место вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Впоследствии он самоустранился от данного разбирательства.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании, Москва также много раз опровергала такие утверждения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку