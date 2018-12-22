Глава Пентагона Джеймс Мэттис оставляет пост

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку. Как заявили президент США, министр обороны покинет свой пост в конце февраля. На своей странице в Twitter Дональд Трамп написал, что «генерал Мэттис уйдёт на пенсию после двухлетней службы в администрации».

Сам министр объяснил, что к подобному решению привели определённые противоречия с главой Белого дома. В своём прошении Мэттис отметил, что Трамп найдёт «более удобного человека на столь важную должность и, возможно, более покладистого». Также глава Пентагона выступил с критикой в адрес России и Китая, заявив, что эти страны якобы пытаются «сформировать мир, схожий с их авторитарными моделями». Говорит Москва