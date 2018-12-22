0
0
813
Новости

РФ вынуждена будет держать на прицеле ракеты США в Европе - Песков

Добавить в избранное

09:20 21.12.2018 Источник: REGNUM

В случае размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности на территории европейских стран, российские ракетчики вынуждены держать под прицелом районы размещения таких систем. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе программы «Большая игра» официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что действия США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ядерной войне.

Песков напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал — в результате выхода Вашингтона из ДРСМД у США может появиться возможность установить ракеты средней и меньшей дальности в странах ЕС. Это создает потенциальную угрозу для России.

«Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону России приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел», — разъяснил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил сожаление по поводу вероятного выхода США из ДРСМД и подчеркнул, что в результате таких действий нарастает опасность ядерного столкновения. ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку