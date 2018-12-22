РФ вынуждена будет держать на прицеле ракеты США в Европе - Песков
09:20 21.12.2018 Источник: REGNUM
В случае размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности на территории европейских стран, российские ракетчики вынуждены держать под прицелом районы размещения таких систем. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе программы «Большая игра» официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что действия США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ядерной войне.
Песков напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал — в результате выхода Вашингтона из ДРСМД у США может появиться возможность установить ракеты средней и меньшей дальности в странах ЕС. Это создает потенциальную угрозу для России.
«Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону России приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел», — разъяснил пресс-секретарь российского президента.
Напомним, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил сожаление по поводу вероятного выхода США из ДРСМД и подчеркнул, что в результате таких действий нарастает опасность ядерного столкновения. ИА REGNUM
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