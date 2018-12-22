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Арестован предполагаемый заказчик нападения на редакцию Charlie Hebdo - Le Figaro

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09:32 21.12.2018 Источник: Газета.Ru

В Джибути арестован Петер Шериф, также известный под именем Абу Хамза, его должны экстрадировать во Францию, сообщает Le Figaro.

Шериф наряду с братьями Куаши подозревается в организации нападения на редакцию еженедельника Charlie Hebdo в 2015 году. По данным издания, именно он спонсировал нападение.

Отмечается, что задержанный был участником группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Ираке, в 2006 году его приговорили к 15 годам тюремного заключения, однако он сбежал из тюрьмы в 2007.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали поставщиков оружия для нападения на Charlie Hebdo.

7 января трое мужчин совершили вооруженное нападение на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания.  Газета.Ru

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