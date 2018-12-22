В США легкомоторный самолет упал на футбольное поле, погибли три человека

10:05 Источник: Газета.Ru

В Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает The Independent. По данным управления гражданской авиации, крушение произошло сразу после вылета самолета из аэропорта в округе Фултон. Он направлялся в Мемфис.

Отмечается, что на борту воздушного судна были три человека, они погибли. Обломки самолета повредили один из расположенных неподалеку домов. Газета.Ru