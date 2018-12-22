Китай провел первые успешные испытания С-400, сбив баллистическую цель - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в РФ зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.

"Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности - около 250 км.