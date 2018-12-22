0
0
714
Новости

Около трети российских компаний решили отказаться от новогодних корпоративов

Добавить в избранное

11:20 21.12.2018 Источник: Lenta.ru

32 процента российских компаний не планируют проводить торжества по случаю Нового года, установили авторы исследования рекрутингового сервиса Rabota.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По результатам их опроса, еще пять процентов организаций решили перенести празднование на январь. Остальные 68 процентов проведут корпоративы до конца года.

Половина из них собирается отмечать праздник выездным мероприятием за счет компании, 24 процента останутся в офисе за счет компании. 14 процентов респондентов заявили, что отпразднуют Новый год в офисе за счет сотрудников, 10 процентов — вне офиса за счет работников. По одному проценту компаний собираются ограничиться только официальной частью (поровну в офисе и вне офиса).

При этом 32 процента опрошенных представителей бизнеса из числа тех, кто будут праздновать Новый год, заявили, что сократят бюджет мероприятий. 22 процента, наоборот, увеличат траты, 46 процентов затруднились с ответом.

59 процентов работодателей никак не поздравляют своих сотрудников с Новым годом, 18 процентов выдают премии, еще 13 процентов дарят небольшие сувениры, семь процентов предоставляют дополнительный выходной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку