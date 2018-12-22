Около трети российских компаний решили отказаться от новогодних корпоративов

11:20 Источник: Lenta.ru

32 процента российских компаний не планируют проводить торжества по случаю Нового года, установили авторы исследования рекрутингового сервиса Rabota.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По результатам их опроса, еще пять процентов организаций решили перенести празднование на январь. Остальные 68 процентов проведут корпоративы до конца года.

Половина из них собирается отмечать праздник выездным мероприятием за счет компании, 24 процента останутся в офисе за счет компании. 14 процентов респондентов заявили, что отпразднуют Новый год в офисе за счет сотрудников, 10 процентов — вне офиса за счет работников. По одному проценту компаний собираются ограничиться только официальной частью (поровну в офисе и вне офиса).

При этом 32 процента опрошенных представителей бизнеса из числа тех, кто будут праздновать Новый год, заявили, что сократят бюджет мероприятий. 22 процента, наоборот, увеличат траты, 46 процентов затруднились с ответом.

59 процентов работодателей никак не поздравляют своих сотрудников с Новым годом, 18 процентов выдают премии, еще 13 процентов дарят небольшие сувениры, семь процентов предоставляют дополнительный выходной.