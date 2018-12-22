Конгресс США проголосовал за выделение средств на "стену Трампа"
11:32 21.12.2018 Источник: Lenta.ru
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Резолюцию поддержали 217 конгрессменов, 185 прогосовали против. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат США, после чего документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.
Члены Демократической партии США выступают против строительства стены и настаивают, что у них достаточно голосов в Сенате для блокировки законопроекта. В свою очередь Трамп заявил, что откажется подписывать документ, если в нем не будет предусмотрено расходов на возведение стены.
В июле Трамп пригрозил остановить работу правительства США, если демократы не поддержат законопроект об охране границ, который включает в себя сооружение стены. Lenta.Ru
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