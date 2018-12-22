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Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу

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12:00 21.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу – он отбыл 16 суток административного ареста. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. 

Правозащитника встречали у спецприемника №1, однако, как сам рассказывает Пономарев, его утром перевезли в  ОВД Мещанское, а  затем – цитирую, — «выкинули на улицу с четырьмя сумками». 

Напомню, — 77-летний правозащитник был наказан за  публикацию в соцсетях об акции в защиту фигурантов дела «Нового величия» и «Сети», которая не была санкционирована. Эхо Москвы

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