Мэра Смоленска досрочно отправили в отставку

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты горсовета Смоленска в пятницу рассмотрели внесенный губернатором Смоленской области Алексеем Островским вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Соваренко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе горсовета.

"Сегодня депутаты приняли решение об удалении в отставку главы города Смоленска Владимира Соваренко. Оно поддержано большинством голосов", - сказал представитель пресс-службы.