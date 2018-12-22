Роскомнадзор проверит ресурсы Би-би-си и один из ее каналов после решения Ofcom по RT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор начинает проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала "Би-би-си Уорлд ньюс" на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала "Би-би-си Уорлд ньюс", распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов Би-би-си в сети Интернет на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству", - говорится в сообщении.