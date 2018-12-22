Космонавты Прокопьев и Артемьев стали свидетелями по делу об отверстии в корабле "Союз"

12:32 Источник: Эхо Москвы

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев стали свидетелями по делу об отверстии в корабле «Союз». Следователи уже взяли с них показания, сообщает источник РИА. Прокопьев и Артемьев были единственными россиянами на борту МКС в конце августа, когда произошла утечка воздуха из-за отверстия в обшивке пристыкованного корабля. В Роскосмосе заявили, что его просверлили. Где именно это произошло — на земле или на орбите, пока точно не установлено.

На борту станции также находился немецкий астронавт и трое американцев. Эхо Москвы