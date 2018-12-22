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В РПЦ не стали комментировать информацию о службе митрополита Рижского в КГБ

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13:00 21.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ. Ранее латвийские власти обнародовали архивы, согласно которым митрополит Александр (Кудряшов) был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника.

На просьбу корреспондента радиостанции «Говорит Москва» прокомментировать появившиеся данные зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе отвечать не стал.

«Мы это не комментируем».

В сеть выложены 10 тысяч отсканированных карточек об агентах, которые работали в 80-е годы. В документах также приводятся имена потенциальных кандидатов для вербовки и информация о гражданах, собиравшихся выехать за границу. Многие документы написаны от руки на русском языке. Говорит Москва

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