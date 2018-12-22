РФ не склонна переоценивать роль США в победе над ИГ в Сирии - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не склонна переоценивать роль США в победе над "Исламским государством" в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не склонны переоценивать роль Соединенных Штатов в победе над ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в Сирии", - отметил он.Представитель Кремля подчеркнул, что Москве до сих пор не понятно, "как, когда, куда и каким образом уходят американцы" из Сирии. Кроме того, РФ пока не ясно, какой будет следующая фаза развития событий в Сирии.19 декабря Трамп объявил о решении начать выводить военнослужащих США из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории арабской республики одержана, а война с терроризмом была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. В настоящее время в Сирии размещен американский контингент численностью более двух тысяч человек.