Путин обсудит с Медведевым основные концептуальные задачи правительства

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипроведет в пятницу встречу с премьер-министроми обсудит с ним основные концептуальные задачи правительства.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России"Он (Путин) сегодня отдельно планирует побеседовать с председателем правительства Медведевым в плане сверки часов по основным концептуальным задачам", - сказал представитель Кремля.