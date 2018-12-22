При сходе поезда с рельсов в метро Марселя пострадали 14 человек
14:00 21.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
14 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Марселя. По предварительным данным, причиной ЧП стала потеря одного элемента системы тяги.
Газета Provence отмечает, что пассажиры получили лёгкие травмы. На месте продолжают работать экстренные службы, движение поездов между тремя станциями приостановлено. Говорит Москва
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