В Кремле знают о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в Чечне - Песков
14:12 21.12.2018 Источник: Эхо Москвы
В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ-меньшинств в Чечне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Да, мы видели эти сообщения», — сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что со многими решениями ОБСЕ в Кремле не согласны.
«Вы знаете, что принимаются многие решения, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся». По словам Д.Пескова, сам доклад ОБСЕ еще предстоит проанализировать.
Сегодня ОБСЕ опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Чеченской республике. В нем отмечается, что по отношению к представителям ЛГБТ там применяются пытки, преследования и незаконные аресты. Эхо Москвы
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