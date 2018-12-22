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В Кремле знают о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в Чечне - Песков

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14:12 21.12.2018 Источник: Эхо Москвы

В Кремле известно о призыве ОБСЕ расследовать нарушения прав человека в отношении ЛГБТ-меньшинств в Чечне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». 

«Да, мы видели эти сообщения», — сказал он. 

Пресс-секретарь президента отметил, что со многими решениями ОБСЕ в Кремле не согласны. 

«Вы знаете, что принимаются многие решения, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся».  По словам Д.Пескова, сам доклад ОБСЕ еще предстоит проанализировать. 

Сегодня ОБСЕ опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Чеченской республике. В нем отмечается, что по отношению к представителям ЛГБТ там применяются пытки, преследования и незаконные аресты.  Эхо Москвы

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