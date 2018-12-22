Цена нефти Brent упала ниже $53 за баррель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на торгах биржи ICE в Лондоне опустилась на 2,2% и составила $52,93 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в $53 за баррель 5 сентября 2017 г.На этом фоне российская валюта торгуется разнонаправленно. Так, курс доллара на Московской бирже вырос по состоянию на 14:41 мск на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 68,55 руб., а курс евро снизился на 0,1%, до 78,29 руб.