Около 2 млн мигрантов находятся на территории России нелегально - МВД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 2 млн мигрантов находятся на территории России незаконно. Об этом журналистам в пятницу сообщила врио начальника миграционного главка МВД"Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это порядка 2 млн иностранных граждан, но наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся", - сказала она.По ее словам, если иностранный гражданин нарушает срок пребывания на территории РФ в 90 суток, не оформляя разрешительные документы, въезд для этого гражданина закрывается."В зависимости от того, сколько он находится здесь нелегально, количество лет по закрытию въезда также дифференцируется, то есть это от трех до 10 лет", - сказала Казакова.