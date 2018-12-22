Экс-начальник московского главка СК Яковенко стал главой Росимущества

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФназначил бывшего руководителя московского главка СКглавой Росимущества, освободивот должности руководителя ведомства. Соответствующие распоряжения опубликованы в пятницу на сайте правительства.Первым распоряжением Медведев освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, который занимал этот пост с апреля 2016 года. Другим распоряжением глава правительства назначил на этот пост Вадима Яковенко, который с 2011 по 2015 год занимал должность руководителя Главного следственного управления СК по Москве.