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Экс-начальник московского главка СК Яковенко стал главой Росимущества

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15:32 21.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего руководителя московского главка СК Вадима Яковенко главой Росимущества, освободив Дмитрия Пристанскова от должности руководителя ведомства. Соответствующие распоряжения опубликованы в пятницу на сайте правительства.

Первым распоряжением Медведев освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, который занимал этот пост с апреля 2016 года. Другим распоряжением глава правительства назначил на этот пост Вадима Яковенко, который с 2011 по 2015 год занимал должность руководителя Главного следственного управления СК по Москве.

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