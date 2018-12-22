Около половины украинцев считают жизнь в стране невыносимой - опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Украины оценивают жизнь в стране как невыносимую и не верят в ее улучшение в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные исследования "Мониторинг-2018: основные тенденции изменений общественного мнения" Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, презентованного в пятницу в Киеве."Подавляющее большинство респондентов оценивают жизнь в нашей стране или как тяжелую (36%), или как невыносимую (46%), и такое преимущество негативных оценок остается неизменным в течение нескольких лет", - сообщили социологи. При этом 52% опрошенных убеждены в отсутствии какого-то улучшения в течение ближайшего года.Политическую ситуацию в стране почти 60% граждан Украины считают напряженной и не верят в возможность влиять на действия власти, а еще около 28% считают обстановку в стране взрывоопасной. В связи с этим, отмечают социологи, подавляющее большинство опрошенных ожидают масштабных акций протеста в тех населенных пунктах, где они проживают. Среди чувств, которые испытывают граждане, когда думают о будущем Украины, ощущение безысходности за последний год возросло с 12% до 18%, тревога возросла с 30% до 38%, страх с 15% до 21%.Общенациональный опрос населения Украины проводился по заказу Института социологии НАН Украины 13-29 сентября 2018 по квотной выборке, репрезентативной по параметрам региона, типа населенных пунктов, пола и возраста. Всего было опрошено 1800 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.