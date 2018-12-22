На первое место в мире по числу космических пусков вышел Китай
16:12 21.12.2018 Источник: РБК
В 2018 году Китай впервые обошел США по числу запущенных космических ракет и вышел на первое место в мире по этому показателю, пишет MIT Technologу Review. Издание подсчитало, что всего, по данным на середину декабря, Китай провел 35 успешных пусков, а США только 30.
Россия долгое время опережала конкурентов по числу пусков. Так, в 2013 году ей удалось провести 31 запуск, в 2014-м — 32, а в 2015-м — 27. Однако в 2016 году Россия лидерство потеряла, сумев осуществить только 19 пусков, а то время как Китай и США выполнили по 22. В 2018 году Россия году осуществила 16 орбитальных пусков, один из них завершился неудачей, еще один запланирован на 27 декабря. РБК
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