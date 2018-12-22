Решение США вывести войска из Сирии заставили Турцию подождать с операцией - Эрдоган

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США вывести войска из Сирии заставили Турцию подождать некоторое время с проведением новой операции в этой стране. Об этом заявил в пятницу во время выступления президент республикив Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал Эн-ти-ви."Наши переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом и контакты наших структур заставили нас некоторое время подождать [с операцией]", - сказал турецкий лидер.