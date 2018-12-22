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Британец проверил забытый лотерейный билет и выиграл 76 млн фунтов

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17:00 21.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британец нашёл забытый лотерейный билет и выиграл 76 млн фунтов. Победителем оказался 51-летний строитель Эндрю Кларк.

Как пишет Sky News, мужчина покупал билеты и, не проверяя их, складывал в фургон. Родственникам понадобилось полгода, чтобы убедить его проверить билеты. В один из вечеров Кларк достал пачку и стал проверять каждую бумажку. Когда он понял, что сорвал джекпот, 76 млн фунтов (это более 6 млрд рублей), то закричал на весь дом. Известно, что это двенадцатая по величине победа Великобритании.  Говорит Москва

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