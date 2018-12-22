Ан-26 с российским экипажем потерпел крушение в Конго
17:40 21.12.2018 Источник: Коммерсант.ru
На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов. Их судьба пока неизвестна.
«Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших»— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, на борту находились 23 человека, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. «Нам пока неизвестны подробности, мы едем к месту происшествия»,— сообщили представители компании (цитата по ТАСС).
Самолет Ан-26 компании GomAir потерпел крушение в ДРК 20 декабря в 35 километрах от Киншасы. Коммерсантъ
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