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СМИ: Израильские солдаты застрелили палестинского юношу

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18:28 21.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские солдаты застрелили палестинского юношу во время протестной акции в пятницу на востоке блокированного сектора Газа. Об этом сообщило агентство ВАФА со ссылкой на заявление сотрудника местного госпиталя.

По его словам, "16-летний палестинец был смертельно ранен израильским снайпером во время манифестации, устроенной жителями сектора восточнее административного центра анклава - города Газа". Юноша скончался по дороге в госпиталь.

По предварительным данным, при разгоне массовых демонстраций израильские военные неоднократно открывали огонь по протестующим, использовали гранаты со слезоточивым газом. В результате возникавших стычек пострадали не менее 25 палестинцев, в том числе фотокорреспондент одного из местных изданий и медбрат, выехавший в район столкновений в составе бригады скорой помощи. Еще десятки человек отравились слезоточивым газом.

Палестинцы с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения". Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военнослужащими приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после традиционной молитвы на манифестации выходят тысячи арабов. За это время в стычках, по данным властей в секторе, было убито более 220 палестинцев, пострадали не менее 22 тысяч жителей Газы.

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