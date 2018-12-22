Трамп назвал себя жестким, но справедливым в отношениях с Россией и Китаем

18:46 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Никогда раньше не было президента, который был бы более жестким (но справедливым) с Китаем или Россией. Никогда, просто взгляните на факты. Фальшивые новости усердно пытаются изобразить совсем другую картину", - написал президент.



