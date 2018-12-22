Генассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД
19:14 21.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против - 46, еще 78 воздержались.
Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.
Главная идея российского документа состоит в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыве к сторонам договора - России и США - продолжить консультации для его сохранения.
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