Генассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД

19:14 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против - 46, еще 78 воздержались.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.

Главная идея российского документа состоит в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыве к сторонам договора - России и США - продолжить консультации для его сохранения.