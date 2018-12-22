Евросоюз продлил антироссийские санкции

19:38 Регион: В мире Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Европейский союз продлил санкции на полгода, до 31 июля 2019 года, передает радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на сообщение законодательного органа ЕС.

Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в реализации минских соглашений, говорится в документе.



