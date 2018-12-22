Порошенко попросили объявить войну России

20:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Соответствующий документ "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" зарегистрирован в пятницу на сайте Рады.

Текст пояснительной записки к документу с заголовком "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" в электронной базе пока отсутствует.