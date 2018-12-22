0
0
885
Новости

Россия призвала украинские власти не вмешиваться в дела Церкви

Добавить в избранное

20:39 21.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает украинские власти не вмешиваться в дела Церкви. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Серьезную обеспокоенность вызывают факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа, - отметили в министерстве. - Раскол Церкви и намеренное столкновение православных верующих - очевидные инструменты политических игр Киева. Призываем украинские власти не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству".

Накануне парламент Украины обязал каноническую УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий законопроект, который вносит изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", поддержали в четверг 240 парламентариев при 226 минимально необходимых. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал перед голосованием, что закон прописывает положение, по которому "церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку