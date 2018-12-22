Россия призвала украинские власти не вмешиваться в дела Церкви

20:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает украинские власти не вмешиваться в дела Церкви. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Серьезную обеспокоенность вызывают факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа, - отметили в министерстве. - Раскол Церкви и намеренное столкновение православных верующих - очевидные инструменты политических игр Киева. Призываем украинские власти не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству".

Накануне парламент Украины обязал каноническую УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий законопроект, который вносит изменения в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", поддержали в четверг 240 парламентариев при 226 минимально необходимых. Спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал перед голосованием, что закон прописывает положение, по которому "церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии".