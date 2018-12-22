Ситуация на дорогах Москвы: пробки достигли семи баллов

21:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Загруженность дорог Москвы оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), востоке (в районах Ивановское, Вешняки и Восточное Измайлово); в обоих направлениях - на северо-западе (в районе Строгино), западе (в районе Очаково-Матвеевское), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); с внутренней стороны - на севере (в районе Дмитровский), западе (в районах Крылатское, Можайский и Кунцево, Очаково-Матвеевское), юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Пятницком, Минском, Боровском, Киевском, Каширском, Новорязанском и Ленинградском шоссе.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено почти по всей его протяженности, скорость автомобильного потока на некоторых участках снижена до 7 км/ч. Кроме того, движение затруднено на Бульварном и Садовом кольцах.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Большом Москворецком и Большом Устьинском мостах, на Пречистенской, Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической, Котельнической, Болотной и Софийской набережных, ул. Балчуг, Пятницкая, Знаменка, Большая Никитская, Тверская, Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Солянка, в Рахмановском и Звонарском пер., Китайгородком проезде.