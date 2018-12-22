В Петербурге горит склад с пиротехникой

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

"На складе в Химическом переулке, дом 14, произошел пожар на складе с пиротехникой", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, сведений о пострадавших не поступало.

Источник в экстренных службах также добавил, что пожар произошел в здании площадью 2,4 тыс. квадратных метров. "На месте пожара были взрывы пиротехники, сейчас они вроде бы прекратились", - отметил собеседник агентства.

Жильцы домов, располагающихся в радиусе одного километра от горящего склада с пиротехникой в Санкт- Петербурге, эвакуированы, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.



