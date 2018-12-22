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В Якутии разорвало магистральный газопровод. Начался пожар

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09:10 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порыв и воспламенение магистрального газопровода произошли в субботу вблизи села Маган, который входит в городской округ Якутска. Об этом сообщили журналистам в Министерстве ЖКХ и энергетики республики.

"22 декабря в 08:30 (02:30 мск) [произошли] порывы магистрального газопровода с воспламенением на участке от поселка Маган (в 20 км)", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия работает аварийная бригада, причина ЧП выясняется, ограничений коммунального комплекса нет.

Позже на сайте ГУ МЧС России по региону появилось сообщение о том, что горение на магистральном газопроводе в Намском районе Якутии, где произошла авария, прекращено. 

Спасатели работают в режиме "чрезвычайной ситуации", на место происшествия направлен подвижной пункт управления с оперативной группой ГУ МЧС России по региону, сотрудники управления еще добираются до места, уточнили ТАСС в пресс-службе, они будут оказывать помощь в восстановительных работах. 

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