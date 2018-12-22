Власти США задержали гражданина Китая, обвинив его в краже секретов

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские правоохранительные органы задержали гражданина Китая, которому предъявлено обвинение в краже торговых секретов у своего работодателя - американской нефтяной компании. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Министерства юстиции США.

"Хончжин Тан, как предполагается, украл торговые секреты, связанные с продукцией, стоимость которой составляет более 1 млрд долларов, у американской нефтяной компании, которая является его работодателем", - говорится в сообщении.